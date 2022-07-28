حوادث
إدانة سارق النساء بإمنتانوت
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، ضواحي مراكش، أخيرا، بإدانة شخص متورط في ارتكاب جرائم سرقة بالخطف، والذي أثار الرعب في صفوف النساء، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسمائة درهم. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بإمنتانوت، بداية يوليوز الجاري، من إلقاء القبض على اللص الخطير الذي يشكلأكمل القراءة »
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