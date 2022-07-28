fbpx
حوادث

إدانة سارق النساء بإمنتانوت

منذ دقيقتين
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، ضواحي مراكش، أخيرا، بإدانة شخص متورط في ارتكاب جرائم سرقة بالخطف، والذي أثار الرعب في صفوف النساء، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسمائة درهم. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بإمنتانوت، بداية يوليوز الجاري، من إلقاء القبض على اللص الخطير الذي يشكلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.