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حوادث

جلسة ساخنة في ملف البرلماني الزايدي

منذ 19 دقيقة
المحكمة تقرر اعتبار الملف جاهزا بداية الشهر المقبل قررت غرفة الجرائم المالية الاستئنافية في محكمة الاستئناف بالبيضاء، صباح اول أمس (الاثنين) تأخير النظر في ملف البرلماني سعيد الزايدي المتابع في حالة اعتقال والمحكوم ابتدائيا بسنة حبسا بتهم تتعلق بالابتزاز والارتشاء, إلى فاتح غشت المقبل. وأثير خلال الجلسة، جدال حاد بينأكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة


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