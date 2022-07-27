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أسواق

تخفيف الضغط الضريبي عن المتقاعدين

منذ دقيقتين
إعادة النظر في قواعد التخفيض الجزافي المعتمدة المحددة في 40 في المائة و 60 ستهم الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إدخالها وتفعيلها، ابتداء من يناير المقبل أصحاب المعاشات. وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أكثر من 86 في المائة من أصحاب المعاشات غير خاضعين للضريبة، بالنظر إلى ضعف قيمةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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