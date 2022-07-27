مجتمع
غضب على ظروف افتتاح مسابح فاس
أغضبت استفادة مستشارين جماعيين من حصص من تذاكر ولوج مسابح فاس بعد إعادة فتحها، الجمعة 22 يوليوز، فعاليات محلية استغربت ذلك عوض تخصيص مبلغ رمزي تشجيعا لأبناء الأسر الفقيرة وتنظيم عملية ارتيادها بدقة تلافيا للاكتظاظ وما قد يترتب عن ذلك من حوادث محتملة. ولم يمر قرار مجلس مقاطعة زواغة، تخصيصأكمل القراءة »
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