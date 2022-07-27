الأولى
مواجهات مسلحة بين عصابات مغربية بسبتة
لم تتوقف الاشتباكات بالأسلحة النارية بين عصابات مغربية في سبتة المحتلة، إلا في حدود الثانية من صباح أمس (الثلاثاء)، ما اعتبرته سلطات المدينة “حربا مفتوحة”، بسبب خطورة الجرائم، رغم الاعتقالات في صفوف المشتبه فيهم. وقالت الشرطة الإسبانية إنها فتحت تحقيقا بخصوص المواجهة بالأسلحة النارية، خاصة كلاشنكوف، بين عصابتي “الأمير” (نسبةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا