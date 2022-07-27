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الصباح الـتـربـوي

البيضاء تتذيل نتائج “الباك”

منذ 3 دقائق
عبد المومن طالب (مدير الأكاديمية) (خاص)
حازت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب المركز الأول في نسبة النجاح، بعد صدور النتائج النهائية لامتحان نيل شهادة الباكلوريا في دورتيه العادية والاستدراكية. وحصلت أكاديمية الداخلة على نسبة 88.79 في المائة، متبوعة بأكاديمية الشرق ب88.75 في المائة، وعاد المركز الثالث إلى أكاديمية الرباط- سلا-القنيطرة بنسبة 86.39 فيأكمل القراءة »


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