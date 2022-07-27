الصباح الـتـربـوي
التعليم الخصوصي بقيم التضامن والاستحقاق
مجموعة مدارس “جون جوريس” بالدروة بإقليم برشيد تحتفي بفوج الراحلة آسية الوديع رمت التلميذات والتلاميذ الحاصلون على أعلى نقاط في أسلاك التعليم الثانوي التأهيلي بمجموعة مدارس “جون جوريس” بالدروة بإقليم برشيد، السبت الماضي، قبعاتهم في الهواء، إيذانا بانتهاء مرحلة الجهاد الأصغر وبداية الجهاد الأكبر. وتوج هذا المشهد الاحتفالي المعمول بهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا