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الرياضة

الصبار قريب من الرجاء

منذ 4 دقائق
الفريق الأخضر يفاضل بين مدينتين لإقامة المعسكر الصيفي بات الرجاء الرياضي قريبا من إنهاء ترتيبات التعاقد مع وليد الصبار، لاعب نادي الإمارات، بعد مفاوضات طويلة مع اللاعب. وحسب معلومات «الصباح» فإن الصبار أعطى موافقته المبدئية على العودة للبطولة، بعد تجربة مع أولمبيك آسفي والرجاء الرياضي والكوكب المراكشي، قبل الاحتراف فيأكمل القراءة »


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