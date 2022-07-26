الصباح الفني
صيف الأوداية بأطباق فنية متنوعة
معرض فني ومنح درع المهرجان للقدميري وحفلات إفريقية يحتضن كورنيش أبي رقراق بالرباط، بين 27 و30 يوليوز الجاري، الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفنون والثقافة “صيف الأوداية”. وتنظم الدورة من المهرجان بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، ودعم من ولاية الرباط سلا القنيطرة، وتندرج في إطار تخليد ذكرى عيد العرش المجيد،أكمل القراءة »
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