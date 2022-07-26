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الصباح الفني

صيف‭ ‬الأوداية‭ ‬بأطباق‭ ‬فنية‭ ‬متنوعة

منذ 9 دقائق
‭ ‬ملصق‭ ‬المهرجان‭       (‬خاص‭)‬
معرض‭ ‬فني‭ ‬ومنح‭ ‬درع‭ ‬المهرجان‭ ‬للقدميري‭ ‬وحفلات‭ ‬إفريقية يحتضن‭ ‬كورنيش‭ ‬أبي‭ ‬رقراق‭ ‬بالرباط،‭ ‬بين‭ ‬27‭ ‬و30‭ ‬يوليوز‭ ‬الجاري،‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للفنون‭ ‬والثقافة‭ “‬صيف‭ ‬الأوداية‭”. ‬ وتنظم‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬بتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للموسيقى،‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬الرباط‭ ‬سلا‭ ‬القنيطرة،‭ ‬وتندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تخليد‭ ‬ذكرى‭ ‬عيد‭ ‬العرش‭ ‬المجيد،‭أكمل القراءة »


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