حوادث
الحبس لمتهمين بالسرقة والابتزاز
خليلة الضحية استضافته بشقة وفسحت المجال أمام الجناة للاعتداء عليه أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة ثلاثة متهمين، بعد متابعتهم من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذتهم من أجل جناية التحريض على أفعال إجرامية والضرب والجرح والسرقة والتهديد بنشر صور إباحية والفساد، والحكم على الأولأكمل القراءة »
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