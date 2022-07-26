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وطنية

النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬يعمق‭ ‬الاحتقان‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬

منذ 3 دقائق
التحقت‭ ‬النقابة‭ ‬المغربية‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬بالأصوات‭ ‬التي‭ ‬تندد‭ ‬بحالة‭ ‬الاحتقان‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬بسبب‭ ‬جمود‭ ‬الملف‭ ‬المطلبي‭ ‬الوطني‭ ‬للأساتذة‭ ‬الباحثين،‭ ‬والصمت‭ ‬المريب‭ ‬للوزارة‭ ‬الوصية،‭ ‬وتملصها‭ ‬من‭ ‬الوعود‭ ‬والالتزامات‭ ‬بمنطق‭ ‬التجاهل‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتراث‭.‬ وتعرف‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الجامعية‭ ‬دينامية‭ ‬نقابية‭ ‬أمام‭ ‬الباب‭ ‬المسدود،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭أكمل القراءة »


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