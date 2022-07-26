وطنية
النظام الأساسي يعمق الاحتقان في الجامعة
التحقت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالأصوات التي تندد بحالة الاحتقان التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب جمود الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، والصمت المريب للوزارة الوصية، وتملصها من الوعود والالتزامات بمنطق التجاهل وعدم الاكتراث. وتعرف مختلف المؤسسات الجامعية دينامية نقابية أمام الباب المسدود، الذي وصل إليهأكمل القراءة »
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