الرياضة
حجز حافلتين يستنفر آسفي
تدخلات لدى شباب بنكرير وأيت الحاج للتنازل عن شكايتيهما كثف مسؤولون بأولمبيك آسفي لكرة القدم تحركاتهم في الفترة الماضية، بهدف البحث عن صيغة لرفع الحجز عن حافلتي الفريق. ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها «الصباح» فإن مسيري الفريق العبدي وبعد فشلهم في توفير 90 مليون سنتيم لفرع الحجز عن الحافلتين، استنجدواأكمل القراءة »
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