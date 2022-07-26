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الرياضة

جبران يضيع النهائي

منذ 16 دقيقة
الوداد يحدد لائحة المغادرين وسير مدربين على طاولته لن يتمكن وليد الركراكي، مدرب الوداد، من الاعتماد على خدمات يحيى جبران، في نهائي كأس العرش، الذي يجمعه بعد غد (الخميس) بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بنهضة بركان، بسبب جمعه ثلاثة إنذارات. ورغم ذلك، يواصل جبران استعداداته رفقة المجموعة، رغم نهايةأكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة


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