الرياضة
فاس مرشحة لاحتضان السوبر الإفريقي
لجنة زارت الملعب وزكته لمباراة بركان والوداد كشفت مصادر مطلعة أن مركب فاس بات مرشحا لاحتضان نهائي السوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان في غشت المقبل. وناقشت لجنة المصادقة على الملاعب، التابعة ل»كاف» مع المسؤولين المغاربة إمكانية برمجة النهائي في فاس، خلال اجتماع، على هامش نهائي كأس أمم إفريقياأكمل القراءة »
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