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حوادث

الاستماع لعاطلين معتصمين بتاهلة

منذ 42 ثانية
استمعت الضابطة القضائية للدرك بوادي أمليل بتازة، الخميس الماضي، في محضر رسمي لخمسة عاطلين عن العمل معتصمين وزملائهم ويبيتون ليلا في الشارع العام بتاهلة طلبا للشغل، بداعي خرقهم حالة الطوارئ الصحية والتحريض على التظاهر والعصيان، قبل الإفراج عنهم في انتظار إحالتهم على النيابة العامة. واستمع إليهم طيلة 7 ساعات ونصفأكمل القراءة »


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منذ 42 ثانية


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