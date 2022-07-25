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الصباح السياسي

نهايـة أسطـورة انتخابيـة

منذ 4 دقائق
لزرق قال إن الانتخابات الجزئية كرست سقوط بنكيران وإن عودته زادت من حدة الأزمة في “بيجيدي” اعتبر رشيد لزرق أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل (القنيطرة) أن الانتخابات الجزئية في الحسيمة ومكناس ومديونة كرست سقوط عبد الإله بنكيران، أمين عام «بجيدي» ، وبرهنت على أن عودة الزعيم إلى الواجهة زادتأكمل القراءة »


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