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وطنية

‭”‬بيجيدي‭” ‬يعود‭ ‬لأسلوب‭ ‬المظلومية

منذ دقيقة واحدة
حزب‭ ‬بنكيران‭ ‬مني‭ ‬بهزيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭        (‬أرشيف‭)‬
الطالبي‭: ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬بالمغرب‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تغيير‭ ‬الحكومة عاد‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬إلى‭ ‬استعمال‭ ‬خطاب‭ ‬المظلومية،‭ ‬لتبرير‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية،‭ ‬التي‭ ‬قاد‭ ‬حملتها‭ ‬في‭ ‬الحسيمة،‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬بنكيران،‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسبق،‭ ‬وترأسها‭ ‬في‭ ‬مكناس‭ ‬قادة‭ ‬الحزب‭.‬ واتهمت‭ ‬الكتابتان‭ ‬الإقليميتان‭ ‬لـ‭ “‬بيجيدي‭” ‬بإقليمي‭ ‬الحسيمة‭ ‬ومكناس،‭ ‬المنافسين‭ ‬بالاستعمال‭أكمل القراءة »


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