وطنية
”بيجيدي” يعود لأسلوب المظلومية
الطالبي: لا توجد أزمة سياسية بالمغرب حتى يتم تغيير الحكومة عاد العدالة والتنمية إلى استعمال خطاب المظلومية، لتبرير هزيمته في الانتخابات الجزئية، التي قاد حملتها في الحسيمة، عبد الإله بنكيران، الأمين العام، رئيس الحكومة الأسبق، وترأسها في مكناس قادة الحزب. واتهمت الكتابتان الإقليميتان لـ “بيجيدي” بإقليمي الحسيمة ومكناس، المنافسين بالاستعمالأكمل القراءة »
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