وطنية
المخارق يقاضي لكثيري لدى منظمة العمل
قرر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولي بجنيف، ضد الحكومة في شخص المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير. وأكد الأمين العام للمركزية النقابية أن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير “يكنّ العداء للحركة النقابية ويواصل حملته المسعورة ضد الاتحاد المغربي للشغل، بمطاردة المسؤولينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا