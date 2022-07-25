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وطنية

المخارق‭ ‬يقاضي‭ ‬لكثيري‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬العمل

منذ 24 ثانية
قرر‭ ‬الميلودي‭ ‬المخارق،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬رفع‭ ‬شكوى‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭ ‬بجنيف،‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬المندوب‭ ‬السامي‭ ‬للمقاومة‭ ‬وجيش‭ ‬التحرير‭.‬ وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمركزية‭ ‬النقابية‭ ‬أن‭ ‬المندوب‭ ‬السامي‭ ‬لقدماء‭ ‬المقاومين‭ ‬وأعضاء‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ “‬يكنّ‭ ‬العداء‭ ‬للحركة‭ ‬النقابية‭ ‬ويواصل‭ ‬حملته‭ ‬المسعورة‭ ‬ضد‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬بمطاردة‭ ‬المسؤولين‭أكمل القراءة »


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