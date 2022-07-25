وطنية
تهيئة طنجة تهزم اللوبيات
تحصين مسطرة إعداد تصاميم مقاطعات المدينة ضد تدخلات أصحاب المصالح كشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح” أن تصاميم التهيئة الخاصة بمقاطعة بني مكادة أو غيرها بجماعات طنجة تخضع للمعايير والإجراءات القانونية المعمول بها، ولا دخل لمنعشين عقاريين بها. وقالت المصادر ذاتها إن الحديث عن تحويل منطقة إدارية مخصصة في التهيئة السابقةأكمل القراءة »
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