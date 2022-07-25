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وطنية

تهيئة‭ ‬طنجة‭ ‬تهزم‭ ‬اللوبيات

منذ دقيقة واحدة
لوبيات‭ ‬تضغط‭ ‬لتحقيق‭ ‬منافع‭ ‬خاصة‭                 (‬أرشيف‭)‬
تحصين‭ ‬مسطرة‭ ‬إعداد‭ ‬تصاميم‭ ‬مقاطعات‭ ‬المدينة‭ ‬ضد‭ ‬تدخلات‭ ‬أصحاب‭ ‬المصالح كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬لـ‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬تصاميم‭ ‬التهيئة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمقاطعة‭ ‬بني‭ ‬مكادة‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬بجماعات‭ ‬طنجة‭ ‬تخضع‭ ‬للمعايير‭ ‬والإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬ولا‭ ‬دخل‭ ‬لمنعشين‭ ‬عقاريين‭ ‬بها‭.‬ وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها‭ ‬إن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تحويل‭ ‬منطقة‭ ‬إدارية‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬التهيئة‭ ‬السابقة‭أكمل القراءة »


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