وطنية
الصحة تحتاج 95 ألف طبيب
دراسة قدمت أمام الوزير شرحت الوضع الصحي بالقطاعين العام والخاص وطالبت بإصلاح جذري هجر 8 آلاف طبيب أرض المغرب في السنوات الماضية، ويغادر 600 منهم كل سنة قطاع الصحة الذي يتجاوز فيه الخصاص 95 ألف منصب، ويعاني تراكم سنوات من المشاكل. واستعرض مهنيو القطاع الخاص، أول أمس (السبت)، أمام وزيرأكمل القراءة »
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