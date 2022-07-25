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وطنية

الصحة‭ ‬تحتاج‭ ‬95‭ ‬ألف‭ ‬طبيب

منذ دقيقة واحدة
دراسة‭ ‬قدمت‭ ‬أمام‭ ‬الوزير‭ ‬شرحت‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬بالقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬وطالبت‭ ‬بإصلاح‭ ‬جذري هجر‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬طبيب‭ ‬أرض‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬ويغادر‭ ‬600‭ ‬منهم‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬فيه‭ ‬الخصاص‭ ‬95‭ ‬ألف‭ ‬منصب،‭ ‬ويعاني‭ ‬تراكم‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭.‬ واستعرض‭ ‬مهنيو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬أمام‭ ‬وزير‭أكمل القراءة »


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