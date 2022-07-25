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وطنية

ردم‭ ‬12‭ ‬بئرا‭ ‬في‭ ‬ضيعة‭ ‬وزير

منذ دقيقتين
شرطة‭ ‬المياه‭ ‬اقتحمتها‭ ‬إثر‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬غرق‭ ‬طفلة عثر‭ ‬أفراد‭ ‬فرقة‭ ‬الشرطة‭ ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الحوض‭ ‬المائي‭ ‬أبي‭ ‬رقراق‭ ‬الشاوية،‭ ‬عند‭ ‬استدعائهم‭ ‬لمعاينة‭ ‬جثة‭ ‬غارقة،‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬بئرا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬أراض‭ ‬تابعة‭ ‬لضيعة‭ ‬وزير‭ ‬أول‭ ‬سابق‭ ‬بدون‭ ‬حواجز‭ ‬وقائية،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الكبير‭ ‬ويفوق‭ ‬قطرها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمتار،‭ ‬لكن‭ ‬قائد‭ ‬المنطقة‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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