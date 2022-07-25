وطنية
ردم 12 بئرا في ضيعة وزير
شرطة المياه اقتحمتها إثر الإبلاغ عن غرق طفلة عثر أفراد فرقة الشرطة التابعة لوكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية، عند استدعائهم لمعاينة جثة غارقة، على 12 بئرا كبيرا في أراض تابعة لضيعة وزير أول سابق بدون حواجز وقائية، رغم أنها من النوع الكبير ويفوق قطرها ثلاثة أمتار، لكن قائد المنطقةأكمل القراءة »
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