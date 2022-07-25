الرياضة
أزمة بالفتح بسبب هجرة المواهب
مومني ثالث لاعب يغادر المركز تواصلت هجرة المواهب بالفتح الرياضي، بالتحاق اللاعب الشاب إسماعيل مومني بالوداد، في انتقال حر. وأوضحت مصادر مطلعة أن الوداد استغل عدم توقيع الفتح لأي عقد مع مومني، ليتعاقد معه، ما أثار أزمة بالنادي الرباطي، سيما أن اللاعب الشاب يحظى بثقة جمال سلامي، مدرب الفريق الأول،أكمل القراءة »
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