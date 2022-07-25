الرياضة
الركراكي حاضر في النهائي
الوداد يلجأ لـ «طاس» في قضية مسوفا سيكون المدرب وليد الركراكي، حاضرا في كرسي احتياط الوداد، في نهائي كأس العرش أمام نهضة بركان، الخميس المقبل، بملعب مولاي عبد الله. وذكرت جامعة كرة القدم، في بلاغ رسمي، أن نهائي الوداد ونهضة بركان، يقام الخميس المقبل. وأكد الركراكي أنه سيكون حاضرا فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا