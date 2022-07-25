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الرياضة

الركراكي حاضر في النهائي

منذ 4 دقائق
الوداد يلجأ لـ «طاس» في قضية مسوفا سيكون المدرب وليد الركراكي، حاضرا في كرسي احتياط الوداد، في نهائي كأس العرش أمام نهضة بركان، الخميس المقبل، بملعب مولاي عبد الله. وذكرت جامعة كرة القدم، في بلاغ رسمي، أن نهائي الوداد ونهضة بركان، يقام الخميس المقبل. وأكد الركراكي أنه سيكون حاضرا فيأكمل القراءة »


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