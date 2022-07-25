الرياضة
لجنة مؤقتة وتناقضات مالية بالكوكب
استقالة الرئيس والتحضير لجمع انتخابي أفرزت أشغال الجمعين العامين للكوكب المراكشي لكرة القدم، مساء الجمعة الماضي، تشكيل لجنة تشرف على التحضير لجمع عام غير عاد، في غضون أسبوع، من أجل انتخاب رئيس جديد، بعد استقالة رضوان حنيش ومكتبه المسير، مع الإعلان عن فتح باب الترشيحات لرئاسة الفريق. وأعلن حنيش استقالتهأكمل القراءة »
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