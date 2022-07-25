الرياضة
استقبال الأبطال للبقالي بفاس
البطل العالمي والأولمبي قال إن التتويج ثمرة تضحيات كبيرة خصت فاس، الجمعة الماضي، البطل العالمي سفيان البقالي، باستقبال الأبطال الكبار، بحي المرجة، بعد عودته من يوجين الأمريكية متوجا بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع. وظهر البقالي رافعا العلم المغربي، وهو يرد على هتافات السكان. ووجد البطل العالمي في استقباله عندأكمل القراءة »
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