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الرياضة

جمهور الحسيمة يدق ناقوس الخطر

منذ 4 دقائق
دقت جمعيات محبي شباب الريف الحسيمي لكرة القدم أحد أندية القسم الأول هواة، ناقوس الخطر حول مستقبل الفريق. ودعت الجمعيات المشجعة للفريق إلى ضرورة عقد الجمع العام لتسريع البت في مصير النادي، سيما في هذه الفترة التي تصادف نهاية العمل بلجنة تصريف الأعمال التي تجاوزت مدتها القانونية. وحذرت الجمعيات منأكمل القراءة »


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