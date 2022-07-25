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الرياضة

فتحي مدربا لهلال الناظور

منذ 5 دقائق
نجحت مفاوضات المكتب المسير لهلال الناظور الصاعد أخيرا للقسم الثاني هواة، مع الإطار الوطني محمد فتحي، ووقع معه عقدا لتدريب الفريق، يمـتد لموسم واحد قابل للتجديد. وسبق لفتحي الحاصل على دبلوم من الدرجة الأولى أن درب اتحاد أيت ملول ورجاء أكادير وشباب هوارة وأولمبيك الدشيرة وأمل تزنيت وفتح إنزكان وهلالأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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