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الرياضة

أولمبيك آسفي يفاوض مرشاد

منذ 4 دقائق
دخل مسؤولون من أولمبيك آسفي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم هشام مرشاد من سريع وادي زم، بهدف إقناعه بالتوقيع في كشوفات فريقهم في مرحلة الانتقالات الصيفية. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن المدرب المصري طارق مصطفى يضع هذا المهاجم ضمن اهتماماته وأوصى بالتعاقد معه، وكشف مصدر مسؤول أن أحد الوكلاءأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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