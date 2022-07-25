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مجتمع

البيضاء بورصة العقار الإفريقي

منذ دقيقتين
النقطى قال إن كنفدرالية المنعشين ستسهل استثمار مقاولات الدول الأعضاء في ربوع القارة توقع أمين نقطى، كاتب عام كنفدرالية المنعشين الأفارقة، أن المنظمة التي يتولى تدبير شؤونها الإدارية ستفتح آفاقا جديدة لاستثمار مقاولات الدول الأعضاء في كل ربوع القارة، كاشفا اتفاق الأعضاء على جعل البيضاء بورصة للعقار وإنشاء مرصد قاريأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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