مجتمع
120 طبيبا نفسيا لـ36 مليون مواطن
تقرير موضوعاتي يرصد الواقع المتردي للصحة العقلية والنفسية من طنجة إلى الكويرة، لا يتوفر المغرب سوى على 120 طبيبا مختصا في الأمراض العقلية والنفسية يعملون في القطاع العام، إضافة إلى ما يسمى “علماء النفس” الموجودين في القطاع الخاص. ويعاني هذا التخصص الطبي نقصا حادا في الأطر، رغم الطلب الكبير وتزايدأكمل القراءة »
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