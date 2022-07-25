الصباح الفني
”روينة” تعيد إيلام
فاجأ الفنان إيلام جاي، جمهوره ومتابعيه، وطرح، بعد سنوات طويلة من الغياب، أغنية جديدة على موقع “يوتوب”. واختار ايلام أن تحمل أغنيته اسم “روينة” صورها على طريقة فيديو كليب، اثار انتباه جمهوره، سيما أنه قدمها على الطريقة “الهوليودية” واعتمد خلال تصويره على مشاهد اعتبرها البعض “مثيرة”. وشارك إيلام مع متابعيأكمل القراءة »
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