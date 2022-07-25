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الصباح الفني

‭”‬روينة‭” ‬تعيد‭ ‬إيلام‭ ‬

منذ 4 دقائق
‭ ‬إيلام‭ ‬جاي‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
فاجأ‭ ‬الفنان‭ ‬إيلام‭ ‬جاي،‭ ‬جمهوره‭ ‬ومتابعيه،‭ ‬وطرح،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الغياب،‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”.‬ واختار‭ ‬ايلام‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬أغنيته‭ ‬اسم‭ “‬روينة‭” ‬صورها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬اثار‭ ‬انتباه‭ ‬جمهوره،‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬قدمها‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ “‬الهوليودية‭” ‬واعتمد‭ ‬خلال‭ ‬تصويره‭ ‬على‭ ‬مشاهد‭ ‬اعتبرها‭ ‬البعض‭ “‬مثيرة‭”.‬ وشارك‭ ‬إيلام‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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