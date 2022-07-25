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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
الشرطة‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬سارق‭ ‬كلبي‭ “‬غاغا‭”‬ كثفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬جهودها‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬أطلق‭ ‬سراحه‭ ‬بالخطأ،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬مسجونا‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬اعتدائه‭ ‬على‭ ‬موظف‭ ‬لدى‭ ‬ليدي‭ ‬غاغا‭ ‬بهدف‭ ‬خطف‭ ‬كلابها‭. ‬وأفرج‭ ‬عن‭ ‬جيمس‭ ‬هاورد‭ ‬جاكسون‭ (‬19‭ ‬سنة‭) ‬نتيجة‭ ‬خطأ‭ ‬إداري،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وحدة‭ ‬المارشال‭ ‬الأمريكية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ملاحقة‭ ‬الفارين،‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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