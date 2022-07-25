الصباح الفني
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الشرطة تبحث عن سارق كلبي “غاغا” كثفت الشرطة الأمريكية جهودها للبحث عن رجل أطلق سراحه بالخطأ، بعدما كان مسجونا للاشتباه في اعتدائه على موظف لدى ليدي غاغا بهدف خطف كلابها. وأفرج عن جيمس هاورد جاكسون (19 سنة) نتيجة خطأ إداري، حسب ما ذكرت وحدة المارشال الأمريكية المسؤولة عن ملاحقة الفارين،أكمل القراءة »
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