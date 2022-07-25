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الصباح الفني

قالوا

منذ 6 دقائق
سويرس كتب‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المصري‭ ‬نجيب‭ ‬سويرس‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬الدولة‭ ‬تتنوع‭ ‬فيها‭ ‬الأديان،‭ ‬والدين‭ ‬للبشر،‭ ‬وهم‭ ‬لايختارونه‭ ‬بل‭ ‬يلدون‭ ‬به،‭ ‬ولو‭ ‬شاء‭ ‬ربك‭ ‬لوحد‭ ‬الأديان‭”.‬ هناء كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬هناء‭ ‬حمزة‭ ‬في‭ “‬تويتر‭” :”‬كشفت‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬عن‭ ‬أزمة‭ ‬أخلاق‭ ‬حيث‭ ‬مفهوم‭ ‬التعبير‭ ‬يرتبط‭ ‬بالشتيمة‭ ‬والتنمر‭ ‬والاستفزاز‭ ‬والإهانة‭ “.‬ زهدي ‮ ‬كتبت‭ ‬حنان‭أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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