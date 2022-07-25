الصباح الفني
قالوا
سويرس كتب رجل الأعمال المصري نجيب سويرس في “تويتر”: “الدولة تتنوع فيها الأديان، والدين للبشر، وهم لايختارونه بل يلدون به، ولو شاء ربك لوحد الأديان”. هناء كتبت الإعلامية هناء حمزة في “تويتر” :”كشفت وسائل التواصل عن أزمة أخلاق حيث مفهوم التعبير يرتبط بالشتيمة والتنمر والاستفزاز والإهانة “. زهدي كتبت حنانأكمل القراءة »
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