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الصباح الفني

أمير‭ ‬يكتب‭ ‬للشميطي‭ “‬تعال‭ ‬أعلمك‭”‬

منذ 4 دقائق
إيمان‭ ‬الشميطي‭ (‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬المغنية‭ ‬إيمان‭ ‬الشميطي،‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬ستحمل‭ ‬عنوان‭ “‬تعال‭ ‬أعلمك‭”.‬‮ ‬وكشفت‭ ‬الشميطي‭ ‬لمتابعيها‭ ‬بعض‭ ‬تفاصيل‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الأغنية‭ ‬تحمل‭ ‬توقيع‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬والذي‭ ‬تكلف‭ ‬بكتابة‭ ‬كلماتها،‭ ‬فيما‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تلحينها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬الموسيقي‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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