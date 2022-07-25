الصباح الفني
أمير يكتب للشميطي “تعال أعلمك”
أعلنت المغنية إيمان الشميطي، عن العودة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، قالت إنها ستحمل عنوان “تعال أعلمك”. وكشفت الشميطي لمتابعيها بعض تفاصيل أحدث أعمالها الفنية، مؤكدة أن الأغنية تحمل توقيع سمو الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، والذي تكلف بكتابة كلماتها، فيما أشرف على تلحينها وتوزيعها الموسيقيأكمل القراءة »
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