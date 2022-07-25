الصباح الفني
جنات: الزواج أبعدني عن الفن
كشفت المغنية جنات مهيد سبب ابتعادها عن الفن خلال السنوات الماضية. وقالت جنات إن الزواج، من أهم أسباب ابتعادها قليلا عن الساحة الفنية، سيما أنها تعتبره مرحلة مهمة في الحياة، “لذلك اختارت الابتعاد قليلا عن الفن والاهتمام بالأسرة”. وأوضحت جنات المقيمة في مصر، في إحدى خرجاتها الإعلامية، أنها في الوقتأكمل القراءة »
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