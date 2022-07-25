fbpx
الصباح الفني

جنات: الزواج أبعدني عن الفن

منذ 3 دقائق
كشفت المغنية جنات مهيد سبب ابتعادها عن الفن خلال السنوات الماضية. وقالت جنات إن الزواج، من أهم أسباب ابتعادها قليلا عن الساحة الفنية، سيما أنها تعتبره مرحلة مهمة في الحياة، “لذلك اختارت الابتعاد قليلا عن الفن والاهتمام بالأسرة”. وأوضحت جنات المقيمة في مصر، في إحدى خرجاتها الإعلامية، أنها في الوقتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.