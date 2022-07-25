الصباح الفني
الدورة 10 لفن الروايس بالدشيرة
تكريم أعلام فن تيرويسا ومسابقة للشباب وندوة علمية أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل تنظيم الدورة 10 للمهرجان الوطني لفن الروايس، بين 28 و30 يوليوز الجاري، بالدشيرة الجهادية، بتعاون مع عمالة إنزكان أيت ملول، والمجلس الجماعي للدشيرة الجهادية. وتأتي هذه الدورة، حسب الوزارة نفسها، التي يتزامن تنظيمها مع احتفال المغاربة بالذكرىأكمل القراءة »
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