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أخبار 24/24

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد

منذ 32 ثانية
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في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

– وجدة 21 …………..40

– بوعرفة 27………….. 40

– الحسيمة 24……….. 33

– تطوان 21……………. 30

– سبتة المحتلة 20 ……29

– مليلية المحتلة 21….. 33

– طنجة 25 ……….. 36

– القنيطرة 22………….. 38

– الرباط 22 …………..41

– الدار البيضاء 35 ……….23

– الجديدة 22…………… 30

– سطات 25 …………… 45

– أسفي 22 …………… 30

– خريبكة 27…………… 43

– بني ملال 26 ………45

– مراكش 28 ……….46

– فاس 23 …………..43

– الرشيدية 28 ……….41

– أكادير 21 ……………30

– العيون 22…………..37

– الداخلة 19 ………..27

– أوسرد 28 ……………. 42

– لكويرة 20 …………… 27

منذ 32 ثانية
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