أخبار 24/24
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
– وجدة 21 …………..40
– بوعرفة 27………….. 40
– الحسيمة 24……….. 33
– تطوان 21……………. 30
– سبتة المحتلة 20 ……29
– مليلية المحتلة 21….. 33
– طنجة 25 ……….. 36
– القنيطرة 22………….. 38
– الرباط 22 …………..41
– الدار البيضاء 35 ……….23
– الجديدة 22…………… 30
– سطات 25 …………… 45
– أسفي 22 …………… 30
– خريبكة 27…………… 43
– بني ملال 26 ………45
– مراكش 28 ……….46
– فاس 23 …………..43
– الرشيدية 28 ……….41
– أكادير 21 ……………30
– العيون 22…………..37
– الداخلة 19 ………..27
– أوسرد 28 ……………. 42
– لكويرة 20 …………… 27