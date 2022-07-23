وطنية
29 مليارا لضحايا حرائق الغابات
ترميم المنازل المتضررة وإعادة تشجير ألف هكتار وتوفير ألف فرصة عمل أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس (الجمعة)، على توقيع اتفاقية لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت يوليوز الجاري، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم المتضررين منها تفعيلا للتعليمات الملكية، وبكلفة تصل إلى 290 مليون درهم.أكمل القراءة »
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