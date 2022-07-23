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وطنية

29‭ ‬مليارا‭ ‬لضحايا‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات

منذ 8 دقائق
ترميم‭ ‬المنازل‭ ‬المتضررة‭ ‬وإعادة‭ ‬تشجير‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬وتوفير‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬‏عمل أشرف‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬لتنزيل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬الاستعجالية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الحرائق،‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬يوليوز‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬الفلاحي‭ ‬‏والغابات،‭ ‬ودعم‭ ‬‏المتضررين‭ ‬منها‭ ‬تفعيلا‭ ‬للتعليمات‭ ‬الملكية،‭ ‬وبكلفة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬290‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭.‬أكمل القراءة »


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