حوادث
اقتحام وكالة لتحويل الأموال بالبيضاء
تسابق المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك بالبيضاء، الزمن، لفك لغز عملية سطو استهدفت وكالة لتحويل الأموال توجد بجانب حمام الفن بحي سباتة أول أمس (الخميس)، من قبل عصابة مجهولة. وحسب مصادر “الصباح”، كشفت التحريات والأبحاث الأولية، أن أفراد العصابة تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي مهم والاتجاه نحو وجهةأكمل القراءة »
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