الرياضة
الوداد ينير ليلة النجوم
السنغال تسيطر على جوائز «كاف» وانبهار بالتنظيم وموتسيبي يشكر الملك انبهر نجوم القارة الإفريقية بجودة تنظيم ليلة النجوم، أول أمس (الخميس)، المنظم في مركز محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، ضاحية سلا. وتميز الحفل بحضور وازن لأساطير كرة القدم وبعض مسؤولي “فيفا” و”كاف”، على رأسهم باتريس موتسيبي، كما حضره شكيبأكمل القراءة »
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