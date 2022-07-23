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الصباح الفني

“سبايدرهيد” على “نتفليكس”

منذ 5 دقائق
مازالت منصة “نتفليكس” تستقطب عشاق الأفلام والسينما، رغم مشاكلها المالية الأخيرة، وأصبحت منافسا حقيقيا لدور السينما العالمية، بل إنها تفوقت عليها في كثير من الأعمال المعروضة عبر شبكتها الأكبر عالميا. وحققت بعض أفلام المنصة نسب مشاهدة مرتفعة، في حين ينتظر آخرون صدور أعمال فنية يحظى أبطالها بالمتابعة، خاصة “Spiderhead” الذيأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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