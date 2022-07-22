وطنية
خرق الطوارئ يسقط برلمانيين
أقنعت الدفوعات التي ترافع بها سعيد بعزيز، مرشح الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات التشريعية بدائرة كرسيف، المحكمة الدستورية، بشأن خرق حالة الطوارئ الصحية، من قبل البرلمانيين الفائزين في اقتراع ثامن شتنبر. وقضت المحكمة بإلغاء انتخاب كل من محمد البرنيشي عن الأصالة والمعاصرة، وعلي الجغاوي، عن الاستقلال، والأمر بإعادة الانتخابات في الدائرة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا