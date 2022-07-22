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وطنية

خرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬يسقط‭ ‬برلمانيين‭ ‬

منذ 4 دقائق
أقنعت‭ ‬الدفوعات‭ ‬التي‭ ‬ترافع‭ ‬بها‭ ‬سعيد‭ ‬بعزيز،‭ ‬مرشح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬بدائرة‭ ‬كرسيف،‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية،‭ ‬بشأن‭ ‬خرق‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الصحية،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمانيين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬اقتراع‭ ‬ثامن‭ ‬شتنبر‭.‬ وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬انتخاب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬البرنيشي‭ ‬عن‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬وعلي‭ ‬الجغاوي،‭ ‬عن‭ ‬الاستقلال،‭ ‬والأمر‭ ‬بإعادة‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الدائرة،‭أكمل القراءة »


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