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التدخل في عمل القضاة… الاستقلال على المحك

منذ 7 دقائق
السلوك الأخلاقي للقضاة ومعاونيهم له دور أساسي في توفير المحاكمة العادلة وشرعية الأحكام القضائية الدكتور خالد الشرقاوي السموني *   القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، و هو حجر الأساس في إقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤأكمل القراءة »


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