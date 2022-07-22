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التدخل في عمل القضاة… الاستقلال على المحك
السلوك الأخلاقي للقضاة ومعاونيهم له دور أساسي في توفير المحاكمة العادلة وشرعية الأحكام القضائية الدكتور خالد الشرقاوي السموني * القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، و هو حجر الأساس في إقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤأكمل القراءة »
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