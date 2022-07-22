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الرياضة

الرجاء يحصي نزاعاته

منذ 4 دقائق
البدراوي يمهد لتسويتها ويحصل على وصل إيداع ويعقد أول اجتماع يحصي المكتب المسير الجديد للرجاء قيمة النزاعات التي يجب تأديتها، قبل بداية الموسم الرياضي المقبل، لتفادي العقوبات. وحسب معلومات «الصباح»، فإن قيمة هذه النزاعات، المحلية والدولية، تجاوزت المليارين، وهو رقم كبير يجب تأديته قبل بداية الموسم المقبل. ويولي مكتب الرجاءأكمل القراءة »


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