وطنية
تصفية معاشات المستشارين
المستشارون غاضبون على النواب لتحويل 3 ملايير لجمعية الموظفين وأخيرا تمت تصفية صندوق معاشات مجلس المستشارين بعد تصويت لجنة المالية بالغرفة الأولى على مقترح قانون تعرض ل “بلوكاج” منذ سنتين، بسبب اختلاف بين فرق الأغلبية والمعارضة حول كيفية توزيع الفائض 13 مليار سنتيم. ولم يساند أعضاء لجنة المالية بمجلسأكمل القراءة »
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