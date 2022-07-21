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وطنية

تصفية‭ ‬معاشات‭ ‬المستشارين‭ ‬

منذ 13 دقيقة
مجلس‭ ‬المستشارين‭      (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
المستشارون‭ ‬غاضبون‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬لتحويل‭ ‬3‭ ‬ملايير‭ ‬لجمعية‭ ‬الموظفين وأخيرا‭ ‬تمت‭ ‬تصفية‭ ‬صندوق‭ ‬معاشات‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬بالغرفة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬تعرض‭ ‬ل‭ “‬بلوكاج‭” ‬منذ‭ ‬سنتين،‭ ‬بسبب‭ ‬اختلاف‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬الأغلبية‭ ‬والمعارضة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬توزيع‭ ‬الفائض‭ ‬13‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭.‬ ‭ ‬ولم‭ ‬يساند‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭أكمل القراءة »


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