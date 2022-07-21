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حوادث

فك لغز مصرع شاب بالحسيمة

منذ 5 دقائق
تمكنت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإمزورن، الأسبوع الماضي، من فك لغز مصرع شاب عثر على جثته في الشارع العام بجماعة آيت قمرة بإقليم الحسيمة. وعلم من مصدر مطلع، أن التحقيقات التي قامت بها الشرطة العلمية والتقنية، كشفت أن الضحية تعرض للدهس بواسطة سيارة، قبل أن يلوذ سائقها بالفرار. وحسبأكمل القراءة »


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