الرياضة
أيت منة: لن أسمح للسماسرة بالتلاعب بالشباب
قال إنه لن يرحل إلا بعد نهاية الميركاتو لضمان حقوق الفريق قال هشام أيت منة، رئيس شباب المحمدية، إنه لن يرحل رسميا عن الفريق إلا بعد نهاية الميركاتو، لضمان حقوق النادي. وأوضح أيت منة، في تصريح ل»الصباح»، «لن أسمح للسماسرة بالتلاعب بمصير شباب المحمدية، وسأبقى إلى آخر يوم في الميركاتو،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا