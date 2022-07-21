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الرياضة

أيت منة: لن أسمح للسماسرة بالتلاعب بالشباب

منذ 11 دقيقة
قال إنه لن يرحل إلا بعد نهاية الميركاتو لضمان حقوق الفريق قال هشام أيت منة، رئيس شباب المحمدية، إنه لن يرحل رسميا عن الفريق إلا بعد نهاية الميركاتو، لضمان حقوق النادي. وأوضح أيت منة، في تصريح ل»الصباح»، «لن أسمح للسماسرة بالتلاعب بمصير شباب المحمدية، وسأبقى إلى آخر يوم في الميركاتو،أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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