ملف الصباح
“دار الضريبة”… سوق عكاظ
فوضى عارمة وسط المرفق وثلاثة موظفين لخدمة عشرات المواطنين حل موعد الإجازات السنوية لموظفي الإدارات العمومية، وحل معه موسم معاناة يدوم شهرين إلى ثلاثة أشهر، ضحاياه مرتفقو الإدارة العمومية. وبما أن دار الضريبة واحدة من هذه الإدارة، التي تستقطب مئات المواطنين يوميا، الراغبين في قضاء أغراضهم الإدارية، فإن غياب الموظفينأكمل القراءة »
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