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ملف الصباح

المقاطعات…” كونجي”

منذ 6 دقائق
موظفون اختاروا شعار “لا زربة على صلاح” وزملاؤهم تحت الضغط “اللي بغى يربح العام طويل”، شعار اختار عدد من الموظفين تطبيقه على أرض الواقع، بعد أن هجروا مقاعدهم وتركوا مسؤولياتهم وراء ظهورهم للاستفادة من “كونجي” غير مصرح به عن طريق “السليت”. ولاكتشاف حال الملحقات الإدارية التابعة لعدد من مقاطعات البيضاء،أكمل القراءة »


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