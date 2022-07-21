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مهرجان مسرح البدوي بإفران
إهداء النسخة 42 لروح مؤسسه وعميد المسرح المغربي اختارت إدارة مهرجان مسرح البدوي بإفران، إهداء نسخته الثانية والأربعين لروح الراحل عبد القادر البدوي، مؤسس التظاهرة وعميد المسرح المغربي. وافتتحت فعاليات مهرجان مسرح البدوي بإفران المنظم تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبتعاون مع المسرح الوطني محمد الخامس والمجلس البلدي لإفران.أكمل القراءة »
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